14. Saisontreffer von Hinterseer bei Bochums 1:2-Niederlage

Lukas Hinterseer hat am Freitagabend seinen bereits 14. Saisontreffer in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der 28-jährige Tiroler brachte den VfL Bochum im Auswärtsduell mit SSC Jahn Regensburg in der 52. Minute per Elfmeter in Führung, konnte damit aber die 1:2-Niederlage seines Teams nicht verhindern. Hinterseer ist in der Liga-Torschützenliste nun wieder alleiniger Zweiter.