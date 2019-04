"Malen nach Zahlen"-Erfinder Dan Robbins in USA gestorben

Sein Name ist kaum einem Menschen geläufig, doch seine Erfindung hat Millionen zum Malen motiviert: Der "Malen nach Zahlen"-Erfinder Dan Robbins ist in Sylvania im US-Bundesstaat Ohio im Alter von 93 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn Larry Robbins am Freitag telefonisch. Beim "Malen nach Zahlen" füllt man mit verschiedenen Farben die nummerierten Flächen einer vorgezeichneten Vorlage aus.