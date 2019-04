Italiens Regierung sagte Garantien für Kandidatur 2026 zu

Italiens Regierung hat staatliche Garantien für die Kandidatur von Mailand und Cortina d'Ampezzo für die Olympischen Winterspiele 2026 zugesagt. Das Dokument über die finanziellen Zusagen sei an das Internationale Olympische Komitee (IOC) gegangen, erklärte das nationale Olympia-Komitee (CONI) am Freitag in Mailand. Damit steigen Italiens Chancen auf die Spiele im Rennen gegen Schweden.