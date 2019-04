Steirerin prallte mit Auto gegen Lkw und kam ums Leben

Eine 46 Jahre alte Pkw-Lenkerin ist am Freitag in der Früh bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Breitenau am Hochlantsch (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ums Leben gekommen. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Die Frau wurde eingeklemmt, die Feuerwehr barg sie aus dem Wrack. Nach der Erstversorgung wurde sie ins LKH Graz gebracht, wo sie laut Landespolizeidirektion verstarb.