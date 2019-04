Duisburger Oper wegen Wasserschaden lahmgelegt

Bei Wartungsarbeiten an der Sprinkleranlage im Duisburger Theater sind am Freitag in der Früh rund 80.000 Liter Wasser ausgeströmt und haben die Bühne geflutet. Auch die technischen Aufzüge waren betroffen, Leitungsschächte hätten ebenfalls unter Wasser gestanden, teilte die Stadt mit.