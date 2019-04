Europarat fordert mehr Geld von Mitgliedstaaten

Mitten im Dauerstreit mit Russland hat der Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, von den Mitgliedstaaten mehr Geld für die Bewältigung der finanziellen Krise seiner Institution gefordert. Die Staaten müssten ihre Beitragszahlungen wieder an die Inflation anpassen, um die fortschreitende Erosion des Europarats zu beenden, heißt es am Freitag in einer Erklärung Jaglands.