Anschober wirft Kneissl Vernachlässigung von Integration vor

Nach 473 Tagen Amtszeit von Integrationsministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat der oberösterreichische Integrationslandesrat Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag unzufrieden Bilanz über ihr Schaffen gezogen. Die Außenministerin sei in ihrem zweiten Ressort bisher "kaum in Erscheinung" getreten. Das Handeln im Bereich Integration habe sie "weitestgehend dem Innenminister" Herbert Kickl (FPÖ) überlassen.