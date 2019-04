Verlassener Fuchswelpe bei Wiener Bushaltestelle entdeckt

Facebook

Der auf den Namen "Django" getaufte Jungfuchs bringt gerade einmal 190 Gramm auf die Waage. Er ist aber kerngesund und wurde lediglich gegen Parasiten wie Würmer, Flöhe und Zecken behandelt. "Django" ist noch so klein, dass er rund um die Uhr betreut werden muss. Eine Mitarbeiterin, die schon viele Tierbabys großgezogen hat, füttert ihn alle zwei Stunden mit Aufzuchtmilch.

Später soll er auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden. Trotz der intensiven Pflege gebe es bei Wildtieren in so zartem Alter aber keine Garantie, dass sie durchkommen, erklärte der Tierschutzverein und mahnte gleichzeitig zu Vorsicht: Nicht jedes junge Wildtier, das verlassen wirkt, benötigt Hilfe. Man sollte die Situation länger aus sicherer Entfernung beobachten, bevor man eingreift, und sich an eine kompetente Stelle wenden. Der WTV stehe für Anfragen zur Verfügung.