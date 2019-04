Poroschenko und Selenskyj geben Blutproben ab

Mit einem ungewöhnlichen Bluttest auf Drogen und Alkohol haben sich die beiden Kontrahenten für die Präsidentenwahl in der Ukraine für die nächste Runde im Machtkampf aufgestellt. Der 53-jährige Staatschef ließ sich am Freitag vor laufenden Kameras im Olympiastadion in Kiew Blut abnehmen.