Klasnic bedauert "Detschn" für ihre Kinder

Opferschutzanwältin Waltraud Klasnic hat in einem Interview mit dem Magazin "Datum" eingestanden, ihre Kinder seinerzeit mit Ohrfeigen bedacht zu haben. Sie habe eine ehrliche Antwort gegeben, meinte sie am Freitag in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA: "Natürlich bedauere ich meine damalige spontane Handlung."