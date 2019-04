May will offenbar weiteren Brexit-Aufschub beantragen

Die britische Premierministerin Theresa May wird laut BBC noch am Freitag in einem Schreiben an EU-Ratspräsident Donald Tusk eine weitere Verschiebung des Brexit-Termins beantragen. Ein Regierungssprecher wollte dies auf dpa-Anfrage zunächst nicht bestätigen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Tusk eine flexible Verlängerung der Brexit-Frist auf zwölf Monate vorschlagen wolle.