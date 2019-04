Mochovce-Bericht laut slowakischen Stromwerken "Panikmache"

Die Slowakischen Stromwerke (SE), Betreiber des Atomkraftwerks Mochovce, haben angebliche gravierende Sicherheitsmängel beim Bauprojekt Mochovce 3 entschieden bestritten. Die "Art", wie die Umweltorganisation Global 2000 "in österreichischen Medien Panikmeldungen zu den neuen Blöcken in Mochovce verbreitet", lehne man strikt ab, hieß es in einer am Mittwochabend veröffentlichten Stellungnahme.