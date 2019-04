Liverpool für Southamptons Hasenhüttl "perfektes Beispiel"

Auf den Tabellen-16. Southampton wartet am Freitagabend in der englischen Fußball-Premier-League das schwere Heimspiel gegen Titelkandidat Liverpool. Für Trainer Ralph Hasenhüttl sind die Gäste "das perfekte Beispiel für ein physisch starkes Team in Kombination mit technischer Qualität, Geschwindigkeit und guter Organisation", wie der 51-jährige Steirer am Donnerstagnachmittag betonte.