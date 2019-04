Außenministerium erhöhte Förderung für Caritas-Lerncafes

Das Außenministerium hat die Förderung für die Lerncafes der Caritas heuer um 150.000 Euro auf insgesamt 760.000 Euro erhöht. Das teilte die Kathpress in einer Aussendung am Donnerstagnachmittag mit. Außen- und Integrationsministerin Karin Kneissl (FPÖ) würdigte laut Aussendung bei einem Besuch einer Einrichtung in Wien-Favoriten die Leistung der Lerncafes für die Integration.