Acht Beschuldigte und 40 Opfer bei Campingplatz-Missbrauch

Im Fall des massenhaften Missbrauchs von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl der Beschuldigten auf acht erhöht. Das teilte Landesinnenminister Herbert Reul am Donnerstag im Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags mit. Auch die Zahl der öffentlich bekannten Opfer steigt weiter an. Inzwischen seien 40 Betroffene festgestellt worden.