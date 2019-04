Autoinsassen bei Crash mit Zug in Eisenstadt unverletzt

Ein Ehepaar ist am Donnerstagvormittag mit seinem Pkw an einem Bahnübergang in Eisenstadt mit einem Zug zusammengestoßen. Das Auto wurde nicht direkt vom Zug erfasst, sondern streifte den ÖBB-Triebwagen seitlich, berichteten Feuerwehr und Polizei. Obwohl der Wagen dabei schwer beschädigt wurde, blieben der 75-jährige Lenker und seine 78-jährige Frau unverletzt.