Merkel gibt umstrittene Nolde-Bilder zurück

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt zwei Gemälde des Malers Emil Nolde (1867-1956) aus ihrem Amtszimmer zurück. "Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatte die Bundeskanzlerin gebeten, das Gemälde "Brecher" von Emil Nolde an die Stiftung als Eigentümerin des Kunstwerks zurückzugeben", teilte eine Regierungssprecherin der dpa am Donnerstag in Berlin mit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Archiv/dpa)

Dieser Bitte komme die Kanzlerin selbstverständlich gerne nach. Neben diesem Bild werde sie auch das zweite, in ihrem Arbeitszimmer hängende Gemälde "Blumengarten (Thersens Haus)" (1915) an die Stiftung retournieren.

Nolde ist wegen seiner Rolle im Nationalsozialismus umstritten. Nach Angaben der Stiftung sollen die beiden Bilder in der am Donnerstag in Berlin beginnenden Ausstellung "Emil Nolde - Eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus" gezeigt werden. Dabei soll es auch um neue Erkenntnisse von Wissenschaftern über das Verhältnis Noldes zu den Nazis gehen.

Zugleich teilte die Regierungssprecherin mit, die Kanzlerin nehme gerne das Angebot der Stiftung an, künftig zwei Bilder des Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) in ihrem Arbeitszimmer aufhängen zu können. Dabei handle es sich um die Werke "Haus unter Bäumen" (1910) und "Häuser am Kanal" (1912).