Korrupter Asylrechtsberater umfassend geständig

In sämtlichen Anklagepunkten schuldig bekannt hat sich am Donnerstag am Wiener Landesgericht ein früherer Asylrechtsberater, der mehreren Flüchtlingen vorgemacht haben soll, er könne gegen Entgelt ihr Asylverfahren beeinflussen bzw. ihnen zu einem positiven Asylbescheid verhelfen. Die Verhandlung musste dennoch vertagt werden, weil die Causa in die Zuständigkeit eines Schöffensenats fällt.