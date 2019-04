Deutscher Nationalpreis geht an Anita Lasker-Wallfisch

Der mit 30.000 Euro dotierte Deutsche Nationalpreis geht in diesem Jahr an die Holocaust-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch. Damit werde eine starke Streiterin im Kampf gegen den Antisemitismus ausgezeichnet, der in Deutschland und in vielen anderen westlichen Ländern wieder zunehmend in Erscheinung trete, teilte die von Altbundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) gegründete Nationalstiftung mit.