Griechische Polizei befreit 16 Migranten aus Keller

Der griechischen Polizei ist erneut ein Schlag gegen eine Schlepperbande gelungen. Beamte befreiten bei einer Razzia 16 Migranten aus einer verlassenen Lagerhalle in der Nähe der Hafenstadt Thessaloniki. Die Migranten wurden von ihren Schleppern in einem Keller gefangen gehalten. Drei mutmaßliche Schlepper seien festgenommen worden, teilte die griechische Polizei am Donnerstag mit.