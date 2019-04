Eurofighter-U-Ausschuss fischt weiter im trüben Vector-Teich

Facebook

Viel mehr war ihr nicht zu entlocken. Peter Pilz vermutet, dass über die Inducon "Geld verteilt wurde". Er konfrontierte Bund mit Kontoauszügen, aus denen hervorgeht, dass sie Mieten an eine Anwaltskanzlei in Graz bezahlt habe, deren Höhe sich von 120 Euro auf über 5.000 und "am Miethöhepunkt auf 14.644 Euro" gesteigert haben. Insgesamt sind laut Pilz knapp 80.000 Euro als Mieten geflossen. Bund konnte sich dazu nicht äußern, weil sie dazu "die Belege" brauche.

Auch konkrete Gegengeschäfte, die die Inducon herangeschafft haben soll, konnte sie nicht nennen. Sie sei mit der Administration beschäftigt gewesen, sagte Bund und verwies auf Hödl, der heute Nachmittag bereits zum zweiten Mal befragt wird. "Ich habe kein einziges im Kopf. Ich muss mir das nicht merken." Sie sei eine weisungsgebundene Angestellte gewesen und habe getan, was ihr Hödl als wirtschaftlich Berechtigter aufgetragen habe. Bund zeigte sich auch ahnungslos, was mögliche Verbindungen zum damaligen Eurofighter-Hersteller EADS betrifft. Davon habe sie in ihrer Zeit als Inducon-Geschäftsführerin nichts gewusst.

An Hö/mkdl sollen für das Identifizieren von Gegengeschäften zwischen DaimlerChrysler und Magna insgesamt 6,8 Mio. Euro geflossen sein. 1,3 Mio. Euro flossen an die Inducon. Weitere 5,5 Mio. Euro sollen von Vector an Hödls Firma Domerfield geflossen sein, die laut Hödl aber keinen Bezug zum Eurofighter-Geschäft hatte, sondern für EADS/Airbus Geschäftsfelder in Osteuropa erschließen sollte. Von Domerfield sollen wiederum 3,7 Millionen Euro an die Calone-Stiftung mit Sitz in Liechtenstein geflossen sein, Begünstigte diese Stiftung war Hödls Familie. Von der Stiftung sind 1,8 Millionen Euro in bar abgehoben und über die Grenze nach Österreich gebracht worden.

Bund war schon im September 2018 im Ausschuss, konnte aber nicht befragt werden, weil sie am Tag zuvor von den NEOS wegen des Verdachts der falschen Zeugenaussage angezeigt worden war. Diese Anzeige war am Beginn ihrer Befragung heute wieder Thema im Ausschuss. Bund beschwerte sich über "diese ungustiöse Anzeige" und wollte neuerlich nicht aussagen. Das ließ der Ausschuss aber nicht zu. NEOS-Fraktionsführer Michael Bernhard entschuldigte sich für seine damalige Vorgehensweise: "Ich habe den Ausschuss und Sie in eine schwierige Situation gebracht. Das tut mir leid."

Am Donnerstagnachmittag waren die PR-Agentur 100% Communications und die berühmte Pressekonferenz, die sie für Eurofighter für bemerkenswerte 96.000 Euro organisiert hat, Thema. Befragt wurde Erika Daniel, die vor 17 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Gernot Rumpold mit dieser Agentur 6,6 Mio. Euro über den Lobbyisten Erhard Steininger von EADS bekommen hat.

Daniel, ehemals Rumpold, verteidigte das außergewöhnlich hohe Honorar. Dahinter seien Leistungen gestanden, das Geld sei für Werbe- und PR-Maßnahmen ausgegeben worden. Dass das ursprüngliche Honorar von 2,8 Mio. massiv auf 6,6 Mio. Euro angehoben wurde, begründete sie mit zusätzlichen Aufträgen. Sie schloss aus, dass Gelder an Dritte und Parteien geflossen sind. "Die Höhe war gegenüber unseren Leistungen angemessen."

Peter Pilz von der Liste JETZT packte Gesprächs-Protokolle aus, die ein israelischer Privatdetektiv erstellt haben soll. Dabei sollen mutmaßlich ein Gespräch zwischen Daniel und der damaligen Lobbyistin und späteren FPÖ/BZÖ/Stronach-Politikerin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger sowie ein Gespräch zwischen dem Detektiv und Kaufmann-Bruckberger aufgenommen worden sein. Demnach soll Daniel erzählt haben, dass Minister und Entscheidungsträger Geld bekommen haben. Sie schloss derartiges heute im Ausschuss explizit und wiederholt aus. Die Gesprächs-Protokolle sind laut Pilz noch nicht auf ihre Authentizität geprüft.

Daniel, dessen Ex-Mann für die FPÖ und das BZÖ tätig war, sagte, dass die 100% Communications gegründet wurde, um auch Kunden abseits der Partei zu lukrieren. Den lukrativen Auftrag habe ihnen Steiniger von sich aus angetragen. "Er ist auf uns zugekommen." Den Vorhalt der SPÖ, dass der Steininger-Auftrag nur aufgrund ihrer FPÖ-Kontakte zustande gekommen sei, wies sie zurück.