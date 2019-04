Inspektoren prüften Stabilität der Klagemauer in Jerusalem

Bei einer Stabilitätsprüfung der Klagemauer in Jerusalem haben israelische Experten in dieser Woche eine ungewöhnlich große Menge an Stein- und Gipspartikeln entfernt. Die Inspektion wird zweimal jährlich vor dem jüdischen Pessachfest und vor dem Neujahrsfest Rosch Haschana durchgeführt, berichtet Kathpress unter Berufung auf die "Western Wall Heritage Foundation".