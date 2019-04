Wiener NEOS wollen Schuldirektoren Kündigungen ermöglichen

Nach den Mobbingvorwürfen an einer Wiener AHS, in deren Folge eine Lehrerin suspendiert wurde, wollen die NEOS Änderungen im Lehrerdienstrecht: Konkret sollen Direktoren künftig "bei triftigen Gründen" selbstständig Lehrer entlassen können, forderte Rathaus-Parteichef Christoph Wiederkehr am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Denn derzeit seien "schwarze Schafe" so gut wie unkündbar.