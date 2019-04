Jugendliche nach Fesselung einer Mitschülerin suspendiert

Einen Tag, nachdem sechs Kärntner Jugendliche in einer Fachschule im Bezirk Völkermarkt eine Mitschülerin an einen Sessel gefesselt haben, sind alle sechs vom Unterricht suspendiert worden. Das wurde am Donnerstagnachmittag in einer Konferenz in der Schule beschlossen, wie der zuständige Landesschulinspektor Alfred Altersberger auf APA-Anfrage erklärte.