NATO verliert in EU-Staaten an Rückhalt in der Bevölkerung

Die Zustimmung zu einer Mitgliedschaft in der NATO ist 70 Jahre nach ihrer Gründung in EU-Ländern einer Umfrage zufolge erheblich gesunken. In Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Skandinavien verlor die Militärallianz deutlich an Rückhalt. Trotzdem befürwortet der Großteil der Europäer die NATO weiterhin.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/Archiv)

Während 2017 noch 73 Prozent der Briten eine NATO-Mitgliedschaft begrüßten, sind es aktuell laut YouGov-Umfrage 59 Prozent. In Frankreich sank die Unterstützung von 54 auf 39 Prozent. In Deutschland hatten 2017 noch mehr als zwei Drittel der Deutschen (68 Prozent) eine Mitgliedschaft ‎ihres Landes im Nordatlantischen Verteidigungsbündnis befürworteten, 2019 sind es nur noch 54 Prozent. Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov.

In Skandinavien fiel der Rückhalt ebenfalls, blieb jedoch auf wesentlich höherem Niveau. In Dänemark ging der Zustimmungswert von 80 auf 70 ‎Prozent und in Norwegen von 75 auf 66 Prozent zurück.

In den USA, wo US-Präsident Donald Trump die NATO wiederholt kritisiert hat, ist die Zustimmung der Umfrage zufolge zwar etwas niedriger als früher, jedoch einigermaßen stabil. 44 Prozent der Amerikaner befürworten die Mitgliedschaft der USA in der NATO ‎‎2019, im Jahr 2017 waren es noch 47 Prozent gewesen. Zugleich lehnen auch nur noch zehn Prozent der Amerikaner eine Mitgliedschaft im Bündnis klar ab. Vor zwei Jahren waren es noch 15 Prozent.

Der Großteil der Europäer fühlt sich trotzdem zur Bündnishilfe verpflichtet, sollte ein Vertragspartner angegriffen werden. Die Mehrheit der Befragten in Deutschland, Großbritannien und Frankreich unterstützt den NATO-Artikel 5, laut dem ein Angriff auf einen Vertragspartner als Attacke auch auf das eigene Land verstanden wird.

Auch unter den US-Bürgern sehen sich 57 Prozent zur Bündnishilfe verpflichtet. Wenn konkret nach der Bereitschaft gefragt wird, bestimmte Länder zu verteidigen, ist die Bereitschaft allerdings ‎nicht mehr so groß. Das gilt vor allem für die Türkei. Eine Verteidigung der Türkei gegen Russland ‎ablehnen würden 68 Prozent der Deutschen (gegen 14 Prozent Hilfsbereite) ‎und 48 Prozent der Franzosen (gegen 18 Prozent). Mit 31 gegen 31 Prozent sind die Briten gespalten. Bei den Amerikanern überwiegt die Bereitschaft zur Hilfe mit 36 gegen 22 Prozent.

Auch würden die Deutschen und Franzosen eher nicht zur militärischen Verteidigung der Ukraine und ‎Rumäniens beitragen. Die Deutschen (41 Prozent gegen 31 Prozent) sehen außerdem eher ‎davon ab, den USA Bündnishilfe zu leisten, im Gegensatz zu den Amerikanern, die den Deutschen zur Hilfe ‎eilen würden (54 Prozent der Amerikaner würden helfen, 15 Prozent nicht). ‎

Für die Analyse befragte YouGov zwischen dem 13. und 27. März fast 8000 Menschen über standardisierte Online-Interviews. Die Teilnehmer waren über 18 Jahre alt und kamen aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Dänemark, Norwegen und den USA.

Der Politikwissenschaftler Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht die NATO indes in der Krise. "Es sind doch erhebliche Zweifel gekommen, ob die USA zu ihrer Bündnisverpflichtung stehen würden. Und selbst wenn sie es tun, die Zweifel, die aufgekommen sind, haben wie Säure gewirkt", sagte der NATO-Experte am Donnerstag im deutschen Sender SWR. Deshalb müssten die Außenminister bei ihrem Treffen in Washington nun die Bündnispflicht betonen, "dass die NATO einen Angriff auf ein Mitglied als einen Angriff auf alle betrachten würde".