51-Jähriger mit Führerschein aus dem Internet gestoppt

Weil sein eigener Führerschein abgelaufen war, hat sich ein 51-Jähriger im Internet einen "neuen" bestellt. Mit der gefälschten Lenkerberechtigung geriet der Mann am Mittwoch in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) in eine Kontrolle beim Grenzübergang an der B10 und handelte sich prompt eine Anzeige ein, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.