Schiff der NGO Sea-Eye weiterhin ohne Landegenehmigung

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye, die am Mittwoch im Mittelmeer nach eigenen Angaben 64 Migranten gerettet und an Bord ihres Rettungsschiffes "Alan Kurdi" genommen hat, wartet noch auf Anweisungen in welchem Hafen die Flüchtlinge landen können. Die NGO beklagte am Donnerstag die Verschlechterung der Wetterlage.