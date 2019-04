Eierfarben unter Umständen ein Risiko für die Gesundheit

Laut einem Greenpeace-Marktcheck kann Eierfärben unter Umständen gefährlich sein: 46 von 60 in Supermärkten angebotenen Produkten zum Selbstfärben enthalten gesundheitsgefährdende Stoffe. Diese können bei Kindern die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) begünstigen, teilte die Umweltorganisation am Donnerstag mit. Diese sollten nicht länger in Umlauf gebrach werden.