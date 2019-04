Innenminister treffen sich zur Vorbereitung auf G-7-Gipfel

Die Innenminister der sieben großen Industrienationen (G-7) kommen am Donnerstag (10.00 Uhr) in Paris zusammen. Das Treffen dient zur Vorbereitung des G-7-Gipfels im August in dem französischen Badeort Biarritz und dauert bis Freitag. Die Innenminister wollen unter anderem über den Umgang mit ausländischen IS-Kämpfern und deren Familien diskutieren.