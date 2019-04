Zwei Tote bei Kollision von Zug mit Rettungswagen in Polen

An einem Bahnübergang in Polen ist ein Intercity-Zug in einen Notarztwagen gerast. Ein Arzt und ein Rettungsassistent kamen bei dem Unglück am Mittwoch ums Leben, wie die Agentur PAP unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtete. Der Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.