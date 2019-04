Wiener Staatsoper mit laufender Saison zufrieden

Facebook

© APA (WIENER STAATSOPER GMBH)

Die durchschnittlichen Einnahmen pro Vorstellung stiegen von 119.833 auf 132.198 Euro. Entsprechend gut gestaltete sich auch die Sitzplatzauslastung. "Die Auslastung hat Zahlen wie in der Sowjetunion", zeigte sich Meyer selbst verblüfft. Insgesamt stieg diese von 98,55 auf 99,21 Prozent. Im Opernbereich verzeichnete man 99,37 Prozent (nach 98,85 Prozent), im Ballett gar 99,88 Prozent (nach 98,02 Prozent). "Erstmals in der Geschichte sind die Zahlen des Balletts damit besser als in der Oper", betonte Meyer.

Die persönliche Gesamtbilanz des mit Ende der Saison 2019/20 an Bogdan Roscic übergebenden Staatsoperndirektor: "Gott sei Dank sind unsere Ergebnisse fantastisch." Wenn in der kommenden Spielzeit alles planmäßig gehe, werde er einen Finanzpuffer von 16 Mio. Euro an seinen Nachfolger übergeben können: "Es ist mir sehr wichtig, dass man nicht sagen kann, dass der Meyer das Haus in einem schlechten Zustand hinterlassen hat."

Meyer verabschiedet sich mit sechs Opernpremieren aus der Bundeshauptstadt. Dazu zählen mit Olga Neuwirths "Orlando" und Albin Fries' Kinderoper "Persinette" auch zwei Uraufführungen. Insgesamt sind in der Spielzeit 2019/20 58 verschiedene Opern und 21 Ballette an der Staatsoper zu sehen. Zugleich wird in der kommenden Saison vielfach der Abschied des Hauschefs präsent sein. Mit einem Galakonzert am 28. Juni 2020 verabschiedet sich die Staatsoper von ihrem scheidenden Direktor, der die Leitung an Bogdan Roscic übergeben wird.

Bei der Gala treten viele der in der Ära Meyer engagierten Ensemblesänger nochmals auf. Seine persönlich letzte Vorstellung am Haus wird dann am 30. Juni der "Falstaff" unter dem Dirigat von Zubin Mehta. "Das ist ein schönes Abschiedsprogramm - nicht zu schwer mit ein bisschen Charme. Es endet gut", zeigte sich Meyer versöhnlich, in dessen Amtszeit 3.231 Vorstellungen am Ring angesetzt waren - mit 107 Titeln von 44 Komponisten.