Kind in Tirol überfahren und lebensgefährlich verletzt

Ein 75-jähriger Pkw-Lenker hat am Dienstag in Stumm im Zillertal den einjährigen Enkel seines Bruder in der Haueinfahrt eines Wohnhauses übersehen und überfahren. Das Kind erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.