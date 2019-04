Mit 479.846 Euro dotiert Belgier Bart Moeyaert erhält den Astrid-Lindgren-Preis

Die Werke des flämischen Schriftstellers bewiesen, dass Bücher für Kinder und Jugendliche einen selbstverständlichen Platz in der Weltliteratur hätten, erklärte Boel Westin für die Jury am Dienstag in Stockholm.