USA stoppen Lieferung von Material für Kampfjets an Türkei

Aus Unmut über die geplante Installierung eines russischen Raketenabwehrsystems in der Türkei hat die USA die Auslieferung von Material für F-35-Kampfjets an Ankara vorerst gestoppt. Solange die Türkei nicht auf das russische Luftabwehrsystem S-400 verzichte, würden die Auslieferungen und Aktivitäten rund um die F-35-Jets zunächst ausgesetzt, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag mit.