Thiem spielt 2019 und 2020 fix in Kitzbühel

Tennis-Star Dominic Thiem wird 2019 und auch 2020 beim Generali Open in Kitzbühel am Start sein. Dies haben der Weltranglisten-Fünfte und die Veranstalter des ATP-250-Turniers am Montag bei einer Pressekonferenz im Bundessportzentrum Südstadt bekanntgegeben. Die diesjährige Auflage geht vom 29. Juli bis 3. August in der Gamsstadt über die Bühne.