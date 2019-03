Capitals stellten mit Overtime-Sieg in Salzburg auf 2:0

Die Vienna Capitals sind im Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga gegen Red Bull Salzburg mit einem Overtime-Auswärtssieg 2:0 in Führung gegangen. Die Wiener gewannen am Sonntag eine hochklassige, aber torarme Partie in der zweiten Verlängerung mit 2:1. Damit setzen sie die Salzburger für das dritte Match der "Best-of-seven"-Serie am Dienstag in Wien bereits gehörig unter Druck.