Italienischer Ex-Rodler bei Absturz von Flugzeug gestorben

Der ehemalige italienische Naturbahnrodler Corrado Herin ist am Sonntag beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der norditalienischen Alpenregion Aostatal tödlich verunglückt. Der Absturz ereignete sich in Torgnon, wo der 52-jährige Herin an Feierlichkeiten seines Skiklubs teilnahm, berichteten italienische Medien. Die Ursachen des Unglücks sind noch unklar.