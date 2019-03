Papst rät in Marokko von offensiver Missionierung ab

Papst Franziskus hat am zweiten Tag seiner Marokko-Reise die Christen in dem fast durchweg muslimischen Land zu Zurückhaltung ermahnt. Offensive Bekehrungsversuche führten "immer in eine Sackgasse", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag bei einer Ansprache in der Kathedrale der Hauptstadt Rabat.