Sprengsatz im nordirischen Londonderry explodiert

Im nordirischen Londonderry ist erneut ein Sprengsatz detoniert. Eine Rohrbombe explodierte in der Nacht auf Sonntag in einem Garten, wie die Polizei mitteilte. Verletzte oder größere Schäden habe es nicht gegeben. Das Motiv für die Tat war laut britischen Medien zunächst unklar. In dem britischen Landesteil treiben paramilitärische Gruppierungen ihr Unwesen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erst im vergangenen Jänner war ein Sprengsatz vor einem Gericht mitten in Londonderry detoniert. Verletzt wurde auch damals niemand, kurz vor der Explosion war eine Warnung bei den Behörden eingegangen.

Es wird befürchtet, dass im Zuge des Brexits die Einführung von Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und der auch künftig zur EU gehörenden Republik Irland die Gewaltspirale in der Ex-Bürgerkriegsregion wieder in Gang setzt. Auch an diesem Wochenende hatte es Demonstrationen in Nordirland gegen den EU-Austritt gegeben.