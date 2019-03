Gas- mit Bremspedal verwechselt: Tirolerin niedergefahren

Weil sie nach eigenen Angaben das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat, hat eine 66-jährige Einheimische am Samstag auf einem Parkplatz in Eben am Achensee im Bezirk Schwaz eine 55-jährige Tirolerin niedergefahren. Die 55-Jährige wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen.