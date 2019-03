Vierjähriger bei Skibob-Unfall in Tirol schwer verletzt

Ein vierjähriger Bub aus Deutschland ist am Samstag in Kössen im Bezirk Kitzbühel mit einem Skibob über eine drei Meter hohe Abgrenzungsmauer gestürzt und gegen ein Bergstationsgebäude geprallt. Dabei brach sich das Kind den rechten Oberschenkel und zog sich eine Gesichtsprellung zu, teilte die Polizei mit. Der Vierjährige wurde mit dem Helikopter in die Klinik nach Traunstein (Bayern) geflogen.