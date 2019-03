Neuer Stromausfall taucht Venezuela ins Dunkel

Ein erneuter Stromausfall hat das Krisenland Venezuela in Dunkelheit versinken lassen. In den meisten Bundesstaaten waren die Menschen am Samstagabend (Ortszeit) ohne Strom, wie die der Opposition nahestehende Zeitung "El Nacional" berichtete. Es war bereits der vierte schwere Stromausfall in Venezuela im März.