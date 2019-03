Barcelona nach 2:0 über Espanyol vorerst 13 Punkte voran

Der FC Barcelona hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Vorsprung auf den ersten Verfolger Atletico Madrid zumindest für wenige Stunden auf 13 Punkte ausgebaut. Der Titelverteidiger feierte im Stadtderby vor rund 93.000 Zuschauern im Camp Nou einen 2:0-Heimsieg gegen Espanyol.

© APA (AFP)

Matchwinner war einmal mehr Lionel Messi. Beim 1:0 köpfelte Espanyol-Profi Victor Sanchez - auf der Linie stehend und von Luis Suarez irritiert - einen Freistoß des Argentiniers ins eigene Tor. In der 88. Minute sorgte der 31-Jährige mit dem 2:0 für die Entscheidung. Messi hat damit in der zehnten Saison in Folge zumindest 40 Pflichtspiel-Treffer erzielt.