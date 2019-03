33 Palästinenser bei Zusammenstößen an Gaza-Grenze verletzt

Mindestens 33 Menschen sind nach palästinensischen Angaben bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze verletzt worden. Davon seien vier von Schüssen getroffen worden, teilte der Rettungsdienst Roter Halbmond am Samstag mit. 15 hätten Tränengas eingeatmet. Die anderen wurden von Gummimantelgeschoßen oder Tränengaskanistern getroffen.

© APA (AFP)

Die Organisatoren der Proteste hatten für Samstag zu einem "Eine-Million-Marsch" aufgerufen. Sie wollten damit an den Beginn der Proteste am Grenzzaun vor einem Jahr erinnern. Wegen eines Generalstreiks blieben Geschäfte im Gazastreifen geschlossen.

Die israelische Armee sprach von rund 20.000 Palästinensern, die sich im Grenzgebiet versammelt hätten. Sie würden Steine, Granaten und Sprengsätze auf den Zaun werfen und Reifen anzünden. Die Soldaten würden Maßnahmen zur Auflösung von Unruhen anwenden und auch schießen, hieß es in einer Mitteilung.

Palästinenser gedenken am 30. März, dem "Tag des Bodens", zudem stets massiver Landenteignungen und sechs israelischer Araber, die am 30. März 1976 in dem Ort Sahnin von der israelischen Polizei getötet worden waren.

Die Palästinenser fordern beim "Marsch der Rückkehr" eine Aufhebung der Blockade, die Israel und Ägypten über den Gazastreifen verhängt haben. Außerdem pochen sie auf ein Recht auf Rückkehr in Gebiete, die heute zu Israel gehören. Israel und Ägypten begründen die Blockade mit Sicherheitsinteressen. Die USA, Israel und die EU haben die radikalislamische Hamas, die im Gazastreifen herrscht, als Terrororganisation eingestuft.

Bei den Protesten wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza binnen eines Jahres 267 Palästinenser getötet und Tausende verletzt. Ein israelischer Soldat wurde erschossen.