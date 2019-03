Papst Franziskus reist zu zweitägigem Besuch nach Marokko

Papst Franziskus beginnt am Samstag seinen zweitägigen Besuch in Marokko. Es handelt sich um die erste Reise eines katholischen Kirchenoberhaupts in das überwiegend muslimische Land seit dem Besuch von Papst Johannes Paul II. im Jahr 1985. Franziskus trifft am Samstag den marokkanischen König Mohammed VI. und religiöse Führer des Maghreb-Staats.

© APA (AFP)

Zudem kommt er mit Flüchtlingen in einem Caritas-Zentrum zusammen. Für Sonntag ist dann eine Messe in einem Stadion in der Hauptstadt Rabat vorgesehen. Bei dieser werden bis zu 10.000 Besucher erwartet. In einer Videobotschaft an die Marokkaner rief Franziskus am Donnerstag zu Frieden und interreligiöser Verständigung auf.