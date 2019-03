Banksy-Gemälde zeigt von Schimpansen beherrschtes Unterhaus

Ein Gemälde des britischen Graffiti-Künstlers Banksy, in dem Schimpansen die Bänke das britischen Unterhauses besetzen, sorgt für Aufsehen in Großbritannien. Das Werk mit dem Titel "Devolved Parliament" ("Übertragenes Parlament") wurde nach Banksys Angaben in einem Museum in Bristol ausgestellt, um den "Brexit-Tag" am 29. März zu markieren, berichtete die "Daily Mail" am Freitag.