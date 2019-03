Eine Million Algerier fordern Rücktritt Bouteflikas

Etwa eine Million Menschen haben in Algier den Rücktritt von Präsident Abdelaziz Bouteflika gefordert. Den Angaben der Polizei zufolge ist die Demonstration am Freitag in der Hauptstadt damit die größte seit dem Beginn der Proteste gegen den 82-Jährigen vor sechs Wochen gewesen.