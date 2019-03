Mindestens elf Tote durch Bombenexplosion in Mogadischu

Durch eine Bombenexplosion in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind am Donnerstag mindestens elf Menschen getötet worden. Rettungskräfte sprachen zudem von 16 Verletzten durch die Wucht der Detonation. Ein Sicherheitsvertreter der Regierung sagte, dass die Explosion vermutlich durch ein mit Sprengstoff beladenes Auto ausgelöst worden sei.

Die Explosion ereignete sich auf einer belebten Straße in der Nähe eines Restaurants. Rettungskräfte gingen davon aus, dass die Opferzahlen weiter steigen werden. Zeugen sprachen von schweren Verwüstungen am Ort der Explosion. Mehrere Menschen seien während des Mittagessens verletzt worden.

Erst am Samstag waren bei einem Angriff auf Regierungsgebäude in Mogadischu mindestens elf Menschen getötet worden, darunter ein Vize-Minister. Zu dem Angriff bekannte sich die islamistische Al-Shabaab-Miliz (Shebab). Die mit dem Al-Kaida-Netzwerk verbündete Miliz kontrollierte über Jahre weite Teile Somalias und verübt noch immer regelmäßig Anschläge, vor allem in Mogadischu.