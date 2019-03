Guaido und Maduro rufen zu neuen Protesten in Venezuela auf

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Stromausfalls in Venezuela haben Oppositionsführer Juan Guaido und der umstrittene Präsident Nicolas Maduro für Samstag zu neuen Protesten aufgerufen. "Das Licht ist aus, wir müssen aktiv werden", sagte der selbst ernannte Übergangspräsident Guaidó am Mittwoch.

© APA (AFP)

Präsident Maduro appellierte im Gegenzug an seine Anhänger, ebenfalls am Samstag auf die Straße zu gehen. Der großflächige Stromausfall dauerte am Mittwoch den dritten Tag in Folge an. Zu seinem Ausmaß macht die Regierung keine Angaben. Nutzer sozialer Netzwerken berichten jedoch, 21 der 23 Teilstaaten seien betroffen.

Zuletzt scheiterte der Versuch, die Stromversorgung für die Stadt Caracas wiederherzustellen. Wie die Regierung mitteilte, kam es Mittwochfrüh zu einem erneuten Ausfall. Schulen und Behörden sollen darum auch am Donnerstag geschlossen bleiben.

Kommunikationsminister Jorge Rodriguez sagte, die Versorgung von Caracas sei gerade wieder hergestellt gewesen, als es zu einem neuen Stromausfall gekommen sei. Er sagte, die nötige Technik sei "durch Terrorismus beschädigt" worden.

Die Maduro-Regierung wirft den USA und der Opposition vor, für die Probleme verantwortlich zu sein. Maduros Gegner machen dagegen mangelnde Investitionen in die Infrastruktur, Missmanagement sowie Korruption verantwortlich.

Stromausfälle sind in Venezuela keine Seltenheit. Allerdings hatten die jüngsten Blackouts ein noch nie da gewesenes Ausmaß. Anfang März hatte ein großflächiger Stromausfall eine Woche lang das öffentliche Leben lahmgelegt.

Unterdessen hat Moskau die Aufforderung Washingtons zum Rückzug russischer Soldaten aus Venezuela zurückgewiesen. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte, im Gegensatz zu den USA bedrohe Russland "niemanden" in dem südamerikanischen Land. Moskau habe "weder internationale Verträge noch venezolanisches Recht verletzt". Es verändere auch nicht das "Gleichgewicht der Kräfte" in der Region.

Die Sprecherin bezog sich auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump und seines Stellvertreters Mike Pence, ohne die beiden Politiker namentlich zu nennen. In diesem Zusammenhang sprach sie vom "arroganten Versuch, souveränen Staaten zu diktieren", wie die Beziehungen untereinander zu gestalten sein.

"Weder Russland noch Venezuela sind Provinzen der Vereinigten Staaten", fügte sie hinzu. Russische Militärspezialisten seien im Zuge eines beiderseitigen Abkommens über militärisch-technische Zusammenarbeit in Venezuela eingetroffen. Diese Spezialisten werden Sacharowa zufolge "solange wie nötig" in Venezuela bleiben, solange wie die venezolanische Regierung dies für notwendig halte.

Trump hatte Russland am Mittwoch aufgefordert, sich aus Venezuela zurückziehen. Zugleich hatte er betont, dass für Washington die "militärische Option" weiter auf dem Tisch liege. Bei dieser Erklärung im Weißen Haus befand sich Fabiana Rosales, die Ehefrau Guaidos, an seiner Seite.