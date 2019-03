Steirischer Landwirt starb nach Sturz in Jauchengrube

Ein 53-jähriger Landwirt aus der Südweststeiermark ist am Mittwoch in seine Jauchengrube gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Steirer wollte die Gülle mit einem am Traktor montierten Mixer durchrühren, dürfte dabei aber in die Grube gefallen sein. Ein Bekannter hatte ihm helfen wollen und kam auf das Anwesen, fand den Bauern aber nicht. Nur ein Schuh in der Gülle deutete auf den Unfall hin.